РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Более 400 студентов Российской таможенной академии, расположенной на территории городского округа Люберцы, поучаствовали во флешмобе в поддержку Вооруженных Сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники акции выстроились в латинские буквы Z и V.

«По официальной версии министерства обороны РФ буква «Z» означает «За победу», а «V» — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена», - говорится в сообщении пресс-службы.