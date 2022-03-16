РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах прошли матчи финала четырех первенств Московской области по баскетболу среди команд юниоров не старше 19 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

На групповом этапе воспитанники мытищинской спортшколы олимпийского резерва по баскетболу выглядели весьма убедительно, одержав победы во всех 14 матчах турнира. Но на стадии плей-офф начались первые трудности.

В 1/8 финала команда Мытищ уступила в первой игре сверстникам из Реутова, а в ответном поединке только в концовке встречи сумела обеспечить себе положительный итоговой результат. В финале четырех сошлись представители баскетбольных школ Мытищ, Химок, Люберец и Чехова.

В полуфинале хозяева паркета играли с гостями из Люберец. И к началу заключительной четверти матча уступали в счете. Лишь благодаря ударной концовке нашим землякам удалось вырвать победу (78:73). Во втором матче дня Химки переиграли Чехов со счетом 68:55.

В финальном противостоянии мытищинцы снова как будто задались целью потрепать нервы своим болельщикам, уступив первую четверть с результатом 8:16. Но постепенно подопечные Олега Барковского забирали инициативу в свои руки. К середине третьей четверти мытищинцы повели в счете и, несмотря на нервную концовку, преимущества уже не упустили – 67:61.