РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Строительство стадиона в микрорайоне №25 городского округа Мытищи завершат к 1 сентября, сообщается на сайте администрации горокруга.

Стадион в микрорайоне №25 строится уже несколько лет, и сейчас уже можно говорить о сроках завершения. ВРИП главы Мытищ Юлия Купецкая проконтролировала работы на стройплощадке будущего спортивного объекта.

«По трибунам – завершены фасад и кровля. В самом здании выполнены все общестроительные работы, смонтированы электро- и вентиляционные системы, закрыт тепловой контур. По полю у нас сделаны основание, дренаж. Остается вопрос только по покрытию», - сказал заместитель главы администрации Иван Яськив.

Вокруг стадиона будут расположены вело- и беговая дорожки. Те, кто не занимаются в секциях, смогут посещать дорожки в свободное от тренировок время. Для них будет выделено специальное время. Но главной задачей останется развитие спорта.

Купецкая отметила, что к полю необходимо подойти с особым вниманием. Вопросов по покрытию быть не должно. Это условие участия в госпрограмме.

«Причем надо сделать так, чтобы и в последующие годы проблем с эксплуатацией не было. За предстоящую неделю будет определено, где и какие секции будут заниматься на стадионе, а затем приступят к составлению графика тренировок», - заключила Купецкая.