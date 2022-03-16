РИАМО - 16 мар. На станции «Кутузовская» Московского центрального кольца внедрили систему бесконтактной оплаты проезда с помощью распознавания лица. С сегодняшнего дня Face Pay работает на трех турникетах в каждом вестибюле станции, передает корреспондент РИАМО.
На сегодня оплатить проезд с помощью Face Pay можно на всех станциях Московского метрополитена. «Кутузовская» стала первой станцией МЦК, где появились турникеты с поддержкой Face Pay. В дальнейшем планируется распространить эту систему по всему кольцу.
Он добавил, что на данный момент Face Pay пользуются почти 80 тыс. пассажиров, которые передали свою фотографию, данные банковской карты и карты «Тройка» банку ВТБ.
«Эта система, которая сегодня впервые установлена на МЦК, будет способствовать разгрузке загруженных станций и качественному обслуживанию пассажиров», - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Система оплаты проезда по распознаванию лица является полностью российской разработкой. Технология принадлежит правительству Москвы.
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