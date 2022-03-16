РИАМО - 16 мар. На станции «Кутузовская» Московского центрального кольца внедрили систему бесконтактной оплаты проезда с помощью распознавания лица. С сегодняшнего дня Face Pay работает на трех турникетах в каждом вестибюле станции, передает корреспондент РИАМО.

На сегодня оплатить проезд с помощью Face Pay можно на всех станциях Московского метрополитена. «Кутузовская» стала первой станцией МЦК, где появились турникеты с поддержкой Face Pay. В дальнейшем планируется распространить эту систему по всему кольцу.

«Наши совместные планы с РЖД до конца текущего года - чтобы на каждой станции МЦК был турникет для прохода пассажиров по этой самой современной безопасной технологии, один или несколько в зависимости от пассажиропотока. <…> 1-2 секунды, вы пройдете без всяких проблем. Тарифы равны карте «Тройка», - сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что на данный момент Face Pay пользуются почти 80 тыс. пассажиров, которые передали свою фотографию, данные банковской карты и карты «Тройка» банку ВТБ.

«Эта система, которая сегодня впервые установлена на МЦК, будет способствовать разгрузке загруженных станций и качественному обслуживанию пассажиров», - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Система оплаты проезда по распознаванию лица является полностью российской разработкой. Технология принадлежит правительству Москвы.