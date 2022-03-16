РИАМО - 16 мар. За год действия карты «Тройка» в Подмосковье ими было оплачено более 6,2 млн поездок, из которых 1,7 млн пришлись на 2022 год, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В феврале 2021 года «Тройку» запустили в автобусах «Мострансавто», теперь ее принимают на всех маршрутах общественного транспорта в Подмосковье. Карта действует более чем в 9 тыс. автобусов, из них 5 тыс. принадлежат коммерческим перевозчикам, подключенным к системе «СберТройки». Прикладывать карту нужно к стационарным или мобильным терминалам в салоне.

«По поручению губернатора (Подмосковья - ред.) Андрея Юрьевича Воробьева совместно с коллегами из Москвы запустили удобный способ оплаты для всех жителей Московского региона. Теперь поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта: автобусах, МЦД и метро», — сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов добавил, что по поручению мэра Сергея Собянина завершается создание единого транспортного пространства в Москве и Подмосковье.

«Теперь более 7 млн жителей второго по численности населения региона России могут удобно оплачивать проезд «Тройкой» в любом из городов области во всем наземном транспорте. Карта «Тройка» популярна в Подмосковье, только за первые месяцы 2022 года ей воспользовались 1,7 млн раз», - сказал Ликсутов.

По его словам, жители Подмосковья могут пользоваться картой в Москве и других регионах, где действует столичная билетная система. Также владельцам карт доступно участие в программе лояльности.

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что теперь для жителей Московской области упростился процесс оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры смогут избегать очередей в билетных кассах.

«Сбербанк совместно с правительством Москвы и правительством Московской области активно развивает инфраструктуру приема бесконтактных и электронных платежей в сфере общественных перевозок по всей стране, в том числе в Подмосковье. Мы вместе обеспечиваем увеличение доли безналичных расчетов и введение удобных и эффективных инструментов оплаты для пассажиров, расширение возможностей удаленного и бесконтактного пополнения баланса транспортных карт с использованием собственной инфраструктуры», - сказал Малых.

«Тройка» позволяет пассажирам экономить на оплате проезда. Так, после каждой 10-й поездки скидка будет увеличиваться на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка составит 35%.

Карта продается в кассах автостанций и вокзалов «Мострансавто», пригородных вокзалов ЦППК и МТППК. Пополнить карту можно в банкоматах Сбербанка, приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы».