РИАМО - 15 мар. В Раменском городском округе произошел пожар в жилом доме. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии смогли спасти из горящего строения маму с ребенком, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Прапорщики Игорь Машков и Александр Киселев во время патрулирования увидели пламя, охватившее частный дом на улице Кооперативной. Они незамедлительно вызвали на место происшествия экстренные службы и поспешили на помощь жителям.

Они смогли разбудить спящих хозяев и помогли им выбраться из горящего здания через окно. Затем женщину и ее 12-летнего сына поместили в прогретом служебном авто.

Пожарный расчет, который прибыл на место происшествия, смог ликвидировать возгорание. Благодаря своевременной помощи сотрудников Росгвардии при пожаре никто не пострадал.