РИАМО - 15 мар. В туристском информационном центре «Наше Подмосковье» в аэропорту Домодедово 14 марта презентовали Рузский городской округ. Гости смогли узнать о турпотенциале и объектах экотуризма в муниципалитете, сообщает пресс-служба аэрогавани.

Посетителям турцентра рассказали, где в округе можно порыбачить, сплавиться на байдарках. Кроме того, для гостей провели дегустацию сыров и колбас фермерских хозяйств самого экологически чистого округа в Подмосковье.

ТИЦ работает в аэропорту с 2019 года. Его деятельность направлена на поддержку проекта комитета по туризму Московской области «Наше Подмосковье».

Павильон можно найти в общей зоне аэровокзала на втором этаже. Время его работы с 09:00 до 21:00.

В прошлом году туристический центр в Домодедове посетили свыше 25 тыс. пассажиров.