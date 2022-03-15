РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 650 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество заражений было выявлено в Одинцовском округе (53), Ленинском округе (47), Мытищах (41), Красногорске (40) и Наро-Фоминском округе (31), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Серпухове зафиксировали 29 заражений, в Истре, Клину и Люберцах – по 27, в Орехово-Зуевском округе – 24, в Раменском округе – 23, в Сергиево-Посадском округе и Чехове – по 22, в Королеве – 20, в Богородском округе – 16, в Домодедове и Солнечногорске – по 14, в Дмитровском округе и Химках – по 13, в Долгопрудном и Коломне – по 12, в Жуковском и Подольске – по 11.

В Егорьевске и Павловском Посаде выявили по 10 случаев заболевания, в Лобне – 9, в Зарайске и Ивантеевке – по 8, в Балашихе и Луховицах – по 7, в Шатуре – 6, в Лыткарине, Реутове и Ступине – по 5, в Бронницах и Кашире – по 3, в Волоколамском округе, Краснознаменске, Пушкинском, Щелкове и Электрогорске – по 2, в Лосино-Петровском, Пущине, Талдомском округе, Фрязине и Электростали – по 1.

Ни одного заражения коронавирусом не выявили во Власихе, Воскресенске, Дзержинском, Дубне, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале, Рузском округе, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

Всего с начала пандемии в Подмосковье было зафиксировано 952 238 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали 14 528 человек. Выздоровели и выписались 911 115 человек.

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