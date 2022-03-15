РИАМО - 15 мар. Почти 7 тыс. рабочих мест появится на территории бывшей столичной промышленной зоны «Алабушево» после ее преобразования в рамках проекта комплексного развития московских промзон «Индустриальные кварталы», сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В бывшей промзоне «Алабушево» сейчас в основном склады и автосервисы, но мы преобразуем территорию. Она оживет с появлением зеленых зон, спортобъектов, экологичных производств. Там найдут работу почти 7 тыс. человек», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Преобразование промзоны «Алабушево» стало очередным проектом программы «Индустриальные кварталы», стартовавшей в Москве в 2020 году. В рамках программы на заброшенных территориях промзон строятся предприятия современной промышленности, жилые дома, детские сады, школы и спортивные объекты.

По программе «Индустриальные кварталы» уже заключено 5 договоров. Активные работы по преобразованию территорий идут в бывших промзонах «Кунцево», «Октябрьское поле», «Коровино» и «Алтуфьевское шоссе». Обустройство территории «Алабушево» станет новым этапом проекта, оно начнется в ближайшее время.