РИАМО - 15 мар. В Красногорске на 28-ой Международной туристической выставке MITT состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между комитетом по туризму Московской области и МГИМО, а также с АНО «Международный Центр Гольф Туризма», передает корреспондент РИАМО.

По словам министра правительства Московской области по туризму Алексея Шимко, подписание соглашений подтолкнет развитие туризма в регионе.

«МГИМО – лидер образовательный, все мы его знаем. С помощью МГИМО мы планируем улучшить сферу услуг и качество подготовки кадров в сфере обслуживания, в сфере туризма, <…> которая будет на европейском уровне», – заявил Шимко.

Проректор МГИМО по развитию Артем Мальгин добавил, что с этого года университет открывает магистерскую и бакалаврскую программы по направлению туризма. Студенты будут проходить практику и стажировку в Московской области.

По соглашению, подписанному с АНО «Международный центр Гольф Туризма», информационную поддержку получат туры с обучением игре в гольф и посещением туристических точек притяжения Подмосковья.

«В этом году у нас появляется 16 туров, которые позволят погрузиться и приобщиться к виду спорта гольф и отдохнуть», – отметил Шимко.

Он добавил, что Московская область занимает первое место в России по числу гольф-полей, а также лидирует по количеству людей, которые играют в этот вид спорта. В 2021 году количество занимающихся увеличилось на 10%. Гольф-клубы региона раскрывают двери для свободного доступа любителей спорта.

«Мы надеемся, что количество гольф-клубов будет увеличиваться. Их сейчас порядка 11, таких знаковых гольф-полей. Знаю, что готовится в Домодедовском округе к открытию. Уже заложены какие-то шаги. Также будет в Дмитровском округе расширение», – отметил министр.

Директор АНО «Международный центр Гольф Туризма» Анна Овчинникова отметила, что новые гольф-туры по Подмосковью позволят новичкам познакомиться с этим видом спорта, пройти программу обучения и совместить занятия с посещением знаковых туристических объектов.

«Например, если гости приезжают в гольф-клуб «Forest Hills» с ночевкой, они могут проснуться, утром позаниматься гольфом 2-3 часа, отобедать и поехать в усадьбу Шахматово. Или посетить любые народные промыслы: мануфактуры, Жостово, фабрику «Федоскино», – заключила Овчинникова.

В ходе выставки Московская область представила стенд, посвященный точкам притяжения туристов в регионе. О своих знаковых площадках рассказывают представители Клина, Коломны, Дмитровского и других городских округов.

«Представляем отели и базы, которые относятся к эко-туризму. У нас на территории округа много рыболовных баз, так как Клин – это начало национального парка «Завидово». Пруды на территории городского округа – это уникальные природные ресурсы», – рассказала директор музейно-туристического центра городского округа Клин Елена Кондрашина.

Коломна представила посетителям продукцию мануфактуры «Душистыя радости» и фабрики пастилы, где проводят театрализованные экскурсии, музей «Десять зайцев» с пряничным производством и другие локации.