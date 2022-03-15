РИАМО - 15 мар. В рамках программы по ликвидации объектов незавершенного строительства на Советской площади в центре Электрогорска было достроено двухэтажное административное здание. Возведение объекта началось еще в 2014 году, однако год спустя работы были приостановлены после возведения фундамента, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В результате совместной работы профильных ведомств, администрации и застройщика было завершено строительство нежилого здания», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что здание было построено по индивидуальному проекту. Сейчас в нем находятся свободные помещения, которые доступны для аренды. Суммарная площадь нового здания превысила 670 квадратных метров.

Гордиенко отметил, что устранение объектов незавершенного строительства улучшает визуальное восприятие городов, делает их комфортными и безопасными, а также дает возможность вовлекать неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность.

Ранее на территории городского округа Электрогорск было выявлено 26 объектов незавершенного строительства, из них 6 - самовольные постройки. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 13 объектов. Работа будет продолжена в 2022 году.