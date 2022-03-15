РИАМО - 15 мар. На минувшей неделе разрешение на ввод в эксплуатацию получили 42 объекта, расположенные на территории Московской области. Среди них 28 жилых домов и 14 нежилых объектов, а еще 16 зданий получили разрешения на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Таким образом, в эксплуатацию введены 14 домов на 378 квартир в ЖК «Метелица» в селе Павловская слобода, 3 таунхауса на 24 квартиры в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское и 2 таунхауса на 20 квартир в деревне Красный поселок в городском округе Истра, 5 домов на 426 квартир вблизи деревни Бисерово в Богородском городском округе и 4 таунхауса на 31 квартиру в малоэтажном ЖК «Александрия» в деревне Калачево в городском округе Домодедово.

Среди нежилых объектов - склад в деревне Сонино в городском округе Домодедово, подземная автостоянка недалеко от деревни Бисерово в Богородском городском округе, административное здание со встроенным бюро пропусков вблизи деревни Назимиха в городском округе Щелково и другие объекты.

Один жилой дом, расположенный на Силикатной улице в Мытищах, получил разрешение на строительство. Также разрешение на строительство получили школа на 1,5 тыс. мест в Балашихе, детсад на 130 мест вблизи Западной улицы в Одинцовском городском округе, административное здание в деревне Александровка в городском округе Красногорск.