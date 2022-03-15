РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают любителей зимней рыбалки и остальных жителей о сокращении толщины ледового покрытия на водоемах, сообщили в теруправлении.

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды: измеряют толщину льда и беседуют с жителями.

«С каждым днем лед снизу истончается водой, а сверху тает под воздействием плюсовых температур. Пропитываясь талой водой, ледяной панцирь становится хрупким и не выдерживает вес человека», - сказал начальник областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Во время патрулирования спасатели предостерегли рыбаков от выхода на непрочную поверхность водоемов, напомнили им способы самоспасения и рассказали о подручных средствах спасения, с помощью которых можно прийти на помощь товарищу, угодившему в полынью.