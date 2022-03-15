РИАМО - 15 мар. Российские Вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области в ходе спецоперации на Украине, сообщает kp.ru.

«Группировка войска Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелемоновка», – отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на территории Украины. Ее основные цели – защита мирного населения и демилитаризация соседнего государства. В ответ на действия РФ западные страны ввели жесткие санкции против отечественной экономики.

Делегации РФ и Украины проводят переговоры. Несколько раундов переговоров уже состоялись в Беларуси и по видеосвязи.