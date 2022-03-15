РИАМО - 15 мар. Сервис на портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) позволит предпринимателям получить сформированную декларацию по упрощенной системе налогообложения, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чтобы предприниматели не тратили много времени на составление отчетности, в МБМ разработали онлайн-сервис, благодаря которому готовый документ оперативно направляется на личную электронную почту», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В 2021 году компании и индивидуальные предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения, пополнили бюджет столицы более чем на 157 млрд рублей. Это на 39% превышает показатели за 2020 и 2019 годы.

Предприниматели могут сформировать налоговую декларацию после регистрации на портале mbm.mos.ru. Сервис сам рассчитает налог и компоновку декларации.