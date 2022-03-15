РИАМО - 15 мар. Полицейские задержали 31-летнего жителя Павловского Посада, которого подозревают в попытке совершения кражи. Он вскрыл банкомат с 14 млн рублей в Люберцах, но похитил только пустой кассовый приемник, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина вошел в отделение банка на Октябрьском проспекте в Люберцах, сорвал антенны с банкоматов, а затем вскрыл один из них и украл кассовый приемник. В этот момент в банке сработала сигнализация, а выход из помещения заблокировался. Злоумышленник разбил стекло на входной двери и скрылся.

При осмотре места преступления было установлено, что в момент кражи во вскрытом банкомате было свыше 14 млн рублей, но похищен был только пустой кассовый приемник.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ (подготовка к краже). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.