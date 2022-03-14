РИАМО - 14 мар. На стройплощадке по возведению Московской областной детской больницы в Красногорске задействованы свыше 150 строителей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На стройплощадке находится вся необходимая спецтехника, в том числе два крана, одна буровая установка, 12 самосвалов и другие машины.

Идут армирование и бетонирование вертикальных конструкций техподполья. Возведение медучреждения проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

Будущая больница расположена в 20 минутах ходьбы от станции метро «Митино» и в 3 км от МКАД. Это уникальный проект не только для Подмосковья, но и всей России. Высокотехнологичную помощь здесь ежегодно смогут получать более 15 тыс. детей из Московской области и других регионов, в том числе по ОМС.

В 10-этажное здание больницы завезут современным диагностическое и лечебное оборудование. Стационар сможет принят 420 маленьких пациентов.

Завершить все работы и ввести детскую больницу в эксплуатацию планируется в марте 2024 года.