РИАМО - 14 мар. Открытый электронный конкурс на выполнение благоустройства общественной территории объявили в городском округе Зарайск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественной территории в городском округе Зарайск», - сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Согласно данным в Единой информационной системе, победителю конкурсу предлагается выполнить работы по благоустройству участка Советской улицы от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьской в Зарайске.

Благоустройство будет осуществлено в рамках госупрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета региона и бюджета городского округа.

Завершение благоустройства запланировано на 2022 год.