РИАМО - 14 мар. Инвестиционный проект компании «АкваФабрика» по созданию инновационной фермы для разведения форели в Наро-Фоминском округе получит льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организации до 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В марте 2022 года мы включили ООО «АкваФабрика» в реестр региональных инвестиционных проектов. Это даст компании право получить льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организации до 2026 года, что повысит эффективность инвестпроекта компании. Регион, в свою очередь, привлечет порядка 200 млн рублей инвестиций», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации проекта инвестор создаст инновационный комплекс по разведению форели в закрытых помещениях в промышленных масштабах.

На предприятии планируется внедрить уникальные методы и технологии выращивания форели, которые позволят получать товарную форель навеской более 2 кг всего за 12-16 месяцев выращивания. Проектом предусмотрено разведение рыбы – радужной форели – до 400 тонн ежегодно и производство форелевой икры – до 30 тонн в год.

Планируемый результат проекта – создание высокорентабельного, экологически безопасного современного предприятия, обеспечивающего производство и продажу высококачественной продукции из форели, вне зависимости от климатических условий.

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