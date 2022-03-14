РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. В Домодедове на улице Северной машина сбила девочку, ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Домодедово, у дома №2 по улице Северной водитель, управляя автомобилем Chevrolet, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 8-9 лет, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в понедельник в 17:35. По предварительной информации, пострадавшая в результате ДТП получила перелом бедра. Она госпитализирована.