РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Около 19 тыс. человек задействованы в более 20 общественных организациях городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории округа осуществляют деятельность почти все местные отделения партий и общественных организаций общероссийского значения. Мы тесно общаемся со всеми, кто готов к конструктивному диалогу и совместной работе. У нас действуют более 20 общественных организаций, в которых почти 19 тыс. человек. В Люберецких общественных организациях сплотились люди, способные реально помочь в решении актуальных проблем», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что самой многочисленной организацией является совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«Огромная благодарность председателю совета ветеранов, почетному гражданину городского округа Люберцы Юрию Александровичу Орехову, его надежным помощникам — директору Люберецкого Дома ветеранов Татьяне Ивановне Ипатовой и Аде Александровне Подколзиной, которая является руководителем общественной организации «Жертв политических репрессий», за помощь в организации работы со старшим поколением», - отметил глава округа.

Также помощь администрации оказывают женские общественные организации.

«Я уже неоднократно рассказывал о деятельности Люберецкого союза женщин. С 2012 года организацию возглавляет Елена Верховых. В декабре прошлого года на платформе этой организации было создано Люберецкое местное отделение «Союза женщин России». Женское сообщество «Мама оффлайн» объединяет творческих и креативных молодых мам округа, руководитель — Елена Гайфуллина. Надо отметить, что кроме досуговых мероприятий, эта организация еще активно занимается волонтерской и благотворительной деятельностью», - сказал Ружицкий.

По его словам, в горокруге уже 10 лет действует общественная организация многодетных мам «Вера, Надежда, Любовь», руководитель общества — Виола Федорова. Также Ружицкий отметил деятельность Общественной палаты округа, руководителем которой является Петр Ульянов.