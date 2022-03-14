РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. С 7 по 11 марта в Люберцах за ненадлежащее содержание территории выписали штраф на сумму 150 тыс. рублей, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено 1 постановление на сумму 150 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории, 4 постановления на общую сумму 20 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих уборке территории», - сказала Чиркова.

Также за незаконный сброс мусора было вынесено 2 постановления на общую сумму 2 тыс. рублей.