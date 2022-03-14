РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Жители Люберец более 150 раз обращались по вопросам благоустройства в систему «Инцидент», на «Добродел» и в ЕДС округа за минувшую неделю, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на оперативном совещании.

За период с 7 по 13 марта в систему «Инцидент» поступило 11 обращений. Основная доля – по уборке территорий от снега, наледи и мусора по дворах.

«За прошедший период худшую динамику показала управляющая организация «ПИК-Комфорт», – сказала Чиркова.

Через «Добродел» обратились 130 раз. Основная масса вопросов связана с очисткой дворовых территорий от снега, наледи и мусора компанией АО «ЛГЖТ».

С 7 по 14 марта в Единую диспетчерскую службу Люберец по теме благоустройства обратились 33 раза. Основная доля – по снегу и наледи во дворах.

Чиркова добавила, что за указанный период собрали и вывезли порядка 470 кубометров снега. В уборке задействовали 97 единиц спецтехники и 1103 сотрудников.