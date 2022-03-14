РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Следователем следственного отдела по Балашихе при оперативном сопровождении сотрудников ГУУР МВД России и УУР МВД России по региону задержаны троих мужчин, подозреваемых в похищении своего знакомого, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший помощник руководителя ГГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 7 марта подозреваемые, находясь в Балашихе, под надуманным предлогом пригласили своего знакомого выйти из дома к ним на улицу, где скрутили ему руки и насильно поместили в автомобиль.

«Совершив похищение мужчины, подозреваемые удерживали его несколько дней в квартирах, расположенных в Москве. При этом они отправляли его родственникам фотографии избиения и требовали выкуп в размере 800 тыс. рублей. В последующем, когда подозреваемые осознали, что родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы, потерпевший мужчина был отпущен. Подозреваемых удалось задержать в кратчайшие сроки», - сказала Врадий.

Она добавила, что задержанные - граждане одной из соседних стран в возрасте от 27 до 36 лет. Их подозревают в похищении знакомого согласно п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Сейчас с ними работают следователи. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.