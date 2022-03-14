РИАМО - 14 мар. В Домодедовской стоматологической поликлинике открыли 4 новых детских кабинета. Они находятся в филиале в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Филиал находится по адресу: Домодедово, ул. Батырева, 35.
Новые кабинеты открыли благодаря выделению поликлинике дополнительных помещений. Там сделали ремонт, установили современное медоборудование.
Медицинскую помощь в стоматологической поликлинике предоставляют бесплатно, по ОМС, но есть и платные услуги. Записаться на прием можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или через инфомат в поликлинике.
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