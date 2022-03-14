РИАМО - 14 мар. В Домодедовской стоматологической поликлинике открыли 4 новых детских кабинета. Они находятся в филиале в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Филиал находится по адресу: Домодедово, ул. Батырева, 35.

«Мы продолжаем развивать оказание стоматологической помощи в Домодедове. С 2019 года мы постепенно открываем новые кабинеты в филиале «Южный» - начинали с 3 взрослых кабинетов, сейчас увеличили мощность подразделения до 6 взрослых и 8 детских. Имеются все основные профили лечения: терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия», - сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Новые кабинеты открыли благодаря выделению поликлинике дополнительных помещений. Там сделали ремонт, установили современное медоборудование.

Медицинскую помощь в стоматологической поликлинике предоставляют бесплатно, по ОМС, но есть и платные услуги. Записаться на прием можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или через инфомат в поликлинике.