РИАМО - 14 мар. Главы городских округов региона должны уделять внимание обращениям жителей Подмосковья по уборке территорий и ремонту дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый сезон приносит свои нюансы, свои вызовы. Мы в рамках обращения наших граждан также обсудим и посмотрим, что беспокоит. Традиционно это восстановление дорог или уборка территорий», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на то, что для жителей эта работа является важной и чувствительной. Она будет продолжена.

В Московской области работает портал «Добродел» – это сервис для местных жителей, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.