РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. С 7 по 11 марта жители Люберец 10 раз обратились в соцсети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент» по теме уличного освещения, сообщил начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 10 обращений. Основная масса у нас город Люберцы – 8 обращений и Красково – 2 обращения», – сказал Караваев.

По вопросам уличного освещения жителям следует обращаться в социальные сети и по прямым телефонам администрации, а также звонить в «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.