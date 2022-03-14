РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец с 7 по 13 марта поступило более 3 тыс. обращений, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период в Единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 3050 обращений. Основная масса обращений сейчас по МособлЕИРЦ – это перерасчет по отоплению. По всем обращениям были даны разъяснения», – сказал Караваев.

В систему «Инцидент» за минувшую неделю поступило 28 обращений. Большая часть вопросов связана с работой управляющей компании «ПИК-Комфорт». Обращения касаются перерасчета за тепловую энергию.

«Сейчас с управляющими компаниями ведем работу по усилению информации в соцсетях касаемо начислений, чтобы жители понимали причины таких больших платежек», – добавил Караваев.

Через «Добродел» за прошедший период поступило 80 обращений. Большая часть – начисления за отопление и горячее водоснабжение. Основная масса связана с УК «ПИК-Комфорт» и «Самолет-Сервис».