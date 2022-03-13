РИАМО - 13 мар. Со вторника, 15 марта, в Московский регион вернется зимняя и солнечная погода. При этом в начале недели будет весьма тепло, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, дневная температура 14 марта в столице повысится до плюс 3-5 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мороси. Температура воздуха в этот день будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.

«Последующие дни будет определять холодный антициклон. Ночи станут холоднее, а дневная температура опустится до 0 градусов. При переменной облачности погода будет без осадков», — отметила синоптик.

В ночь на 15 марта в Москве прогнозируется от минус 5 до минус 3 градусов, а в области — до минус 7 градусов.

«Каждый раз температура будет понижаться на пару градусов», — отметила Позднякова.

При этом в четверг и пятницу минимальная температура по региону составит от минус 13 до минус 8 градусов, а дневная температура будет около 0 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, а климатическая температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы.

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