РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи совместно с линейным отделом полиции и административно-пассажирской инспекцией провело рейд безопасности на ж/д станции Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В конце февраля на ж/д станции погиб молодой человек. Он перебирался с одной платформы на другую по несанкционированному переходу и не заметил приближающуюся электричку.

«В связи с этим трагическим случаем проводим профилактические мероприятия – разговариваем с людьми, объясняем опасность нахождения на ж/д путях, рассказываем правила поведения. При выявлении нарушителей доставляем их в отдел полиции для дополнительного разговора и наложения административного штрафа», – сказал старший инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Максим Корнев.

Особой опасности подвержено молодое поколение – отсутствие страха, невнимательность вместе с наушниками и надетыми капюшонами приводят к печальным последствиям.

Участники рейда настоятельно рекомендуют гражданам не забывать, что железная дорога – зона повышенной опасности и рядом с ней необходимо быть максимально внимательными.