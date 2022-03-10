РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. В здании администрации городского округа Мытищи прошла встреча представителей бизнеса с руководителями Налоговой инспекции, организованная управлением социально-экономического развития, сообщается в Instagram-аккаунте управления экономики администрации муниципалитета.

Встречу вела заместитель главы администрации Ольга Гренц. Руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями был задан ряд вопросов исполняющему обязанности начальника ИФНС России по Мытищам Московской области Ларионову Алексею и заместителю начальника налоговой инспекции Плаховой Майе. Участие во встрече приняла также начальник управления социально-экономического развития Поводова Татьяна.

В ходе встречи обсудили ряд мер поддержки, рассматриваемых в настоящее время правительством Московской области, а также текущие вопросы предпринимателей.