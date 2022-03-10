РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Представители Минсельхозпрода Подмосковья совместно с профильными специалистами администрации Мытищ провели рейд по проверке соблюдения правил выгула домашних животных в Центральном парке, сообщил заместитель главы округа - начальник контрольного управления администрации Мытищ Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что с владельцами собак пообщались, им вручили памятку с правилами выгула домашних животных, делая акцент на их соблюдении.

Покатило выразил благодарность тем владельцам собак, которые соблюдают правила выгула своих питомцев, убирают продукты жизнедеятельности животных в местах выгула и на территориях общего пользования.

Кодексом об административных правонарушениях Московской области (ст. 31.3) за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены административные штрафы от 500 до 5 000 рублей.