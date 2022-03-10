РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. В городском округе Мытищи проверили ход ликвидации подтопления участка автомобильной дороги, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Иван Яськив в своем Instagram-аккаунте.

Яськив вместе с руководителями инженерных служб провел рабочую встречу по вопросу ликвидации подтопления участка автомобильной дороги Проектируемый проезд №4530.

Он отметил, что по данной проблеме поступает много жалоб, в том числе от представителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории.

В ходе совещания дано поручение АО «Водоканал-Мытищи» оперативно ликвидировать последствия утечки, провести необходимые работы по обнаружению причин ее возникновения с целью дальнейшего решения проблемы.