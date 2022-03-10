РИАМО - 10 мар. Главный врач Каширской ЦРБ, депутат совета депутатов городского округа Кашира Николай Гонтюрев заявил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на территории Украины.

«В эти дни мы являемся свидетелями исторического политического процесса. Наша страна дает решительный отпор политике США и НАТО, пытающихся нагло и бесцеремонно ослабить Россию, диктовать ей свою волю! Полностью поддерживаю решения президента России!» – написал Гонтюрев в своем Instagram-аккаунте.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на территории Украины, которая направлена на демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что семьям погибших в ходе военной спецоперации будут выплачены компенсации и пособия. Также денежные выплаты получат и пострадавшие военнослужащие.