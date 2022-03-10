РИАМО - 10 мар. Московская воздушная гавань Шереметьево из-за ситуации в авиаотрасли временно закроет терминал D, при этом для пассажиров будут работать терминалы B и C, сообщает РИА Новости.

«Шереметьево закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», - рассказал источник агентства в одной из отечественных авиакомпаний.

Когда именно и на какой срок Шереметьево планирует закрыть терминал D, собеседник не уточнил.

Авиакомпании России с 8 марта приостановили большую часть своих рейсов в другие государства, чтобы сохранить самолеты. Они опасаются, что за рубежом есть риск ареста лайнеров из-за санкций, связанных с военной операцией страны на Украине.

Отношение между Россией и странами Запада обострились после начала военной спецоперации на Украине. Запад применил к РФ агрессивные санкции, которые призваны ослабеть отечественную экономику.