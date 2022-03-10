РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг посетил Всероссийский научно-исследовательский институт им. Лорха, который работает более 100 лет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ружицкий понаблюдал за процессом выведения новых сортов картофеля.

«Именно в этом центре появляются новые сорта картофеля, очень бережно хранятся те сорта, которые хорошо себя зарекомендовали», — сказал Ружицкий.

НИИ выращивает здоровый семенной материал на экологически чистых территориях.

В НИИ КХ им. Лорха в Люберцах работают порядка 120 человек.