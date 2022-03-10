РИАМО - 10 мар. На предстоящих выходных температура воздуха в Московском регионе вернется к климатической норме. Возможен небольшой снегопад, дневная температура составит около 0 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Характер погоды в выходные дни будет меняться. Атмосферное давление понизится. Антициклон, который нас сейчас морозит, разделится на 2 ядра и мы будем находиться между ними. В этой седловине будет лежать атмосферный фронт, который 12 и 13 числа может принести в регион слабый снегопад», — сказала Позднякова.

Из-за преобладания облаков температура воздуха начнет повышаться, особенно в ночные часы. В ночь на субботу температура в Москве составит от минус 11 до минус 10 градусов, а по области — от минус 13 до минус 10. В дневное время температура будет держаться на нулевой отметке. По словам Поздняковой, не исключается, что в центре столицы она сможет достичь слабоположительных значений.

В воскресенье вероятность небольшого снегопада сохранится. В ночь температура воздуха составит от минус 5 до минус 3 градусов, в дневное время — от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Позднякова отметила, что в предстоящие выходные температура воздуха в регионе вернется в пределы климатической нормы: с 14 марта она начнет повышаться и может стать выше нормы на несколько градусов.