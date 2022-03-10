РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи пропал 59-летний Андрей Степанов, его разыскивают с 27 февраля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 59-летний Андрей Юрьевич Степанов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 27 февраля 2022 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины составляет 178 см, он худощавого телосложения. Волосы седые, карие глаза. Был одет в синюю куртку, синюю толстовку, серые брюки, коричневые ботинки, серую шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.