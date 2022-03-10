РИАМО - 10 мар. В четверг в 11:30 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Право на здоровье: необходимость и перспективы реабилитации после Covid-19».

В рамках мероприятия будут представлены рекомендации по доступным в домашних условиях для широкого круга населения профилактике и реабилитации после ОРВИ, гриппа и Covid-19. Рекомендации разработаны экспертами Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников РФ.

В мероприятии примут участие:

- Семенова Екатерина Юрьевна, уполномоченный по правам человека в Московской области;

⁃ Егоров Виктор Иванович, президент Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный оториноларинголог министерства здравоохранения Московской области;

⁃ Симонова Альбина Валерьевна, доктор медицинских наук, иммунолог, профессор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского;

⁃ Костинов Михаил Петрович, вакцинолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», заслуженный деятель науки РФ;

- Жиляев Андрей Геннадьевич, врач-психотерапевт, нарколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут, как восстановить здоровье после болезней, насколько актуальна профилактика в период обострения, какие инновационные технологии активного долголетия можно применять уже сейчас для профилактики и реабилитации после Covid-19 и как не «потерять» голову в системной комплексной профилактике и реабилитации при новых инфекционных заболеваниях.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

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