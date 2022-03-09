РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Ученики Кадетской школы городского округа Люберцы передадут собранные на благотворительной ярмарке средства юным жителям Донбасса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ярмарка милосердия «Добрый ангел» прошла в школе на масленичной неделе. Этот проект объединяет всех неравнодушных родителей, ребят, педагогов с одной целью – помочь конкретному человеку.

«Ярмарка добра – это не просто благотворительный проект, для нас это, прежде всего, праздник. Тщательная подготовка и хорошая организация дают хороший результат. Все собранные средства на этой ярмарке пойдут на помощь детям из Донбасса. Спасибо всем, кто не остался в стороне! Вместе мы – сила», – сказала директор Кадетской школы Наталия Скисова.

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