РИАМО - 9 мар. В понедельник, 14 марта, в Москве установится температура, необходимая для обеспечения испарения сугробов без образования слякоти, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Высота снега за последние две недели практически не изменилась. На следующей неделе может начаться при высоких температурах днем испарение снега. Снег сразу будет переходить из твердой фазы в газообразную», - рассказал Вильфанд РИА Новости.

Он объяснил, что испарение сугробов продолжится вплоть до среды. Однако это не говорит о приближении похолодания.

На этой неделе в Москву пришли январские морозы. По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха опустится до минус 19 градусов. Однако к понедельнику воздух снова прогреется до плюс 5 градусов.