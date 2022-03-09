РИАМО - 9 мар. Строительные работы требуют постоянного контроля со стороны глав муниципалитетов и профильных ведомств, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поручение главам - нужно постоянно быть вовлеченными, держать руку на пульсе. Я знаю, что большинство коллег со строителями в контакте, за ходом строительства следят», - сказал Воробьев во время совещание с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Он отметил, что такой ответственный подход позволяет сдавать объекты не только в срок, но и досрочно.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщал, что основная задача строительной сферы сейчас - осуществить импортозамещение.