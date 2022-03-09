РИАМО - 9 мар. Антикризисная мера поддержки – мораторий на проверки – затронет 380 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области. Кроме того, компании могут рассчитывать и на другие меры поддержки, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Сейчас в первом пакете антикризисных мер поддержки уже принято 8 мер для бизнеса. Первое – это мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса. У нас это 380 тыс. компаний МСП, на которые распространится этот мораторий», — сказала Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что со следующей недели в банках начнут работать отсрочки до 6 месяцев по кредитным выплатам, если предприниматель получал заем до 1 марта и у него зафиксировано ухудшение финансового состояния (имеется в виду падение выручки на 30%). Кроме того, будет принято изменение, позволяющие крупным компаниям и акционерным обществам не снижать уставной капитал при уменьшении количества чистых активов.

«Важное изменение в Административном кодексе: предупреждение вместо штрафа. Если первое правонарушение было без угрозы вреда, то бизнес не штрафуется – выносится предупреждение. Пятая мера — это уменьшение штрафа. Сейчас для компаний, которые являются обществами с ограниченной ответственностью, штрафы будут приравнены к суммам для ИП или сокращены вдвое», — сообщила Зиновьева.

По ее словам, также будет исключена двойная ответственность за одно и то же нарушение и юридическому, и физическому лицу. На год переносится маркировка упакованной воды и молочной продукции. Зиновьева добавила, что правительство Московской области сможет вносить изменения сроков уплаты местных налогов.