РИАМО - 9 мар. В Подмосковье планируют одну школу и три детских сада сдать в эксплуатации досрочно. Они могут открыться уже до конца года, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Те объекты, которые стоят по плану в 2023 году, коллеги уже видят, что могут сдать до конца года. Это школа на 825 мест в Истре, садик в Одинцове (Гусарская баллада), садик в Серпухове, садик в Реутове», - сказал Локтев.

Он отметил, что, например, школу в Истре планируют построить за 14 месяцев вместо 24.

В 2022 году в Подмосковье планируют достроить 10 детсадов и 10 школ открыть с 1 сентября.⠀