РИАМО - 9 мар. Образовательный кластер имени П. Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном строится в графике, к 1 сентября планируют завершить начальную школу, сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На строительном объекте работают минимум 200 человек, сейчас ведется строительство одновременно трех зданий.

«Строительство учебного корпуса начальной школы, детского технопарка и кампуса для проживания 200 детей идет в графике. Ведем поэтапную сдачу», – сказал Локтев в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что до сентября текущего года планируют завершить строительство начальной школы на 425 мест.

«До 1 сентября 2023 года планируем завершить кампус для проживания учащихся на 200 мест и детских технопарк», – отметил Локтев.

В подмосковном кластере будут учиться одаренные дети со всей страны.