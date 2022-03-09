РИАМО - 9 мар. До 1 сентября на территории 42 городских округов Подмосковья отремонтируют 66 школ. Исполнители ремонта на каждом объекте уже определены, 60 контрактов заключены, оставшиеся 6 находятся в процессе оформления, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы реализуем большую президентскую программу капремонта школ, на 5 лет у нас предусмотрен ремонт 328 школ. В этом году мы отремонтируем 66 школ, большая сумма на это выделена – порядка 10 млрд рублей», - сказала Каклюгина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Вице-губернатор отметила, что процесс капремонта школ идет в соответствии с графиком. До 1 мая исполнители работ подготовят проектную документацию и пройдут экспертизу. К 1 сентября обновленные образовательные учреждения сдадут в эксплуатацию.

По словам Каклюгиной, в ряде ремонтируемых школ уже начались демонтажные работы, в том числе в люберецких школах №6 и №1, а также в Осташевской школе в Волоколамском округе и в Богородском центре образования №23.

На время проведения работ в школах ученики были временно распределены по другим образовательным учреждениям. Отмечается, что такие меры не нарушают образовательный процесс, так как логистика выстраивается индивидуально в разрезе каждой школы.