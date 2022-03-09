РИАМО - 9 мар. Компания McDonald's с 14 марта закроет на территории России все свои заведения, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соответствующее решение приняло руководство сети. Рестораны будут закрыты на неопределенный срок, при этом доставка через популярные приложения работать также не будет.

Кроме того, около 62 тыс. работников продолжат получать зарплату. В компании решили пока не разрывать контрактов с арендодателями: McDonald's продолжит платить за аренду помещений на весь срок остановки своей деятельности в РФ.

Ранее глава компании McDonald's Крис Кемпчински заявлял, что на территории России работает 850 ресторанов сети.

При этом в сети ресторанов быстрого питания Burger King заявляли, что их компания планирует продолжать работу в России.