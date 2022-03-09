РИАМО - 9 мар. В Подмосковье до конца года планируют достроить и ввести в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения. В их числе поликлиники и станции скорой помощи, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«До конца года мы должны ввести 16 объектов здравоохранения. Это 5 поликлиник, 7 ФАПов, ФОПов и отделений профилактики, а также 4 станции скорой помощи», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Локтев отметил, что в высокой степени готовности находятся поликлиники в Домодедове, Коломне, Подлипках. Их могут открыть уже в сентябре. Также строятся 2 небольшие поликлиники в Раменском округе и Реутове.

Ранее Локтев сообщил, что в текущем году в Подмосковье планируется открыть 54 социальных объекта.