РИАМО - 9 мар. На территории Московской области для помощи беженцам из ЛНР и ДНР организовано 130 пунктов сбора гуманитарной помощи, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Сегодня в Московской области (работает - ред.) 130 центров сборов гуманитарной помощи», – сказала Швелидзе в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Пункты сбора гуманитарной помощи располагаются в основном в волонтерских и молодежных центрах, а также в муниципальных общественных палатах. Несколько дней назад открылись пункты сбора в вузах и ссузах. За это время в них удалось собрать более 2 тонн товаров.

Пункты сбора централизованной гумпомощи начали открывать в регионе 24 февраля.

«Инициатива сбора гуманитарной помощи была рождена практически на земле, когда в Апрелевку прибыл первый поезд и появились посты в социальных сетях. Люди начали активно комментировать, спрашивать, как помочь, куда нести вещи, какая помощь необходима и так далее», – подчеркнула Швелидзе.

Она добавила, что за февраль в 2022 года в России было зафиксировано более 850 тыс. запросов в поисковой системе «Яндекс» по словам «Гуманитарная помощь» и «Помощь беженцам».​