РИАМО - 9 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подала заявление об отставке. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Набиуллина якобы подала заявление на увольнение с поста главы ЦБ РФ.

«Нет, нам об этом неизвестно», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Набиуллина возглавляет ЦБ РФ с июня 2013 года. До этого она была помощником президента по экономическим вопросам и главой министерства экономического развития.

Ранее Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты. До 9 сентября 2022 года клиенты банков смогут снимать до 10 тыс. долларов в наличной валюте, остальное — в рублях по актуальному рыночному курсу.

Набиуллина ранее заявляла, что российская финансовая система продолжит бесперебойную работу после введения санкций от США и Евросоюза. По ее словам, все обязательства перед клиентами российские банки продолжат выполнять.